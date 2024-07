Crash Bandicoot 5 | dopo tre anni di sviluppo il gioco è stato cancellato

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’attesissimo5 sarebbetredi, lasciando i fan col cuore infranto. La notizia è stata confermata da Oliver Darko su Twitter, che ha dichiarato che Microsoft ha abbandonato il progetto di Toys For Bob. La saga videoludica ha recentemente affrontato numerosi alti e bassi, negli ultimi, soprattuttol’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. La conferma della cancellazione è arrivata da Nicholas Kole, un character designer e illustratore che ha lavorato anche a Spyro. Ha rivelato che una nuova versione diera in lavorazione, ma che alla fine è stata accantonata. L’entusiasmo per l’acquisizione di Activision Blizzard ha inizialmente dato ai fan la speranza di una rinascita di franchise classici comee Spyro the Dragon.