Costiera nasce il ‘Provoloncino Amalfitano’ | felice unione tra latte e limoni Igp

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un ambasciatore dei profumi e dei sapori dellaAmalfitana vuole caratterizzare l’estate gastronomica 2024: è il, un formaggio semistagionato a pasta filata con scorzette di limone Costa d’Amalfi Igp, un provolone dal sapore agrumato. “Messo a punto” lo scorso anno da Armando Montella, sulla scia della tradizione dell’azienda ‘La Tramontina’, ora il prodotto è pronto per essere rilanciato per la tradizione, per il territorio, per l’artigianalità, per l’amore di fare bene le cose. La specialitànegli anni Cinquanta quando i giovani fratelli Montella in un piccolo laboratorio di Tramonti (Salerno), producevano le loro mozzarelle artigianali con ilfresco delle loro mucche. A volte però, soprattutto nel periodo invernale, capitava che ne avanzava un po’ ed erano quindi costretti a farne caciocavalli che stagionavano poi nella cantina di famiglia.