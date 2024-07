Chiellini fischiato dai tifosi inglesi lui scherza con Morata | Bellissimo passarti la coppa E lo spagnolo | Tre anni fa tifavo per voi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Una questione di scaramanzia. Da: ladegli Europei passa tra le mani degli ultimi due capitani vincitori della competizione. La Spagna vince contro l’Inghilterra, come l’Italia nel 2021. Protagonisti in campo (in due edizioni diverse) contro i Tre Leoni, lo sono stati anche ai microfoni di Sky Sport: “Ciao Giorgione, come stai? Ti volevo chiedere quanto pesava laprima della partita ma per scaramanzia non l’ho fatto“. Inizia così lo scambio di battute tranel post gara. “Sono contento che hai portato te lain campo, lo sai quanto ti stimo e lo sai che per me sei un esempio come calciatore e come uomo. A volte mi hai pestato i piedi e te li pestavi anche da solo, ma sai che ti ringrazio tanto per come mi hai trattato”.