Calcio Olimpiadi Parigi 2024 | i convocati delle 16 Nazionali partecipanti Le rose complete

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’attesa sta per finire. Dal 24 luglio al 9 agosto il torneo olimpico diterrà banco ae sarà proprio il “Pallone” a regalare agli appassionati i primi riscontri in funzione della fase a gironi. Sedici squadre si contenderanno l’ambito metallo pregiato. Compagini che racchiuderanno giovani talenti, coadiuvati da alcuni fuoriquota funzionali al progetto dei tecnici. Aperta la caccia al Brasile campione in carica. La competizione a Cinque Cerchi prevede la presenza solo di giocatori di età inferiore ai 23 anni, con l’eccezione di tre calciatori per squadra, selezionati come fuoriquota per l’appunto. Parlando del format, le formazioni sono state divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno, con le prime due di ogni gruppo che passeranno ai quarti di finale.