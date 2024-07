Beatrice Luzzi non sarà opinionista del Grande Fratello | ecco perché

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 15 luglio 2024) I fans dihanno chiesto a gran voce di voler vedere la loro beniamina al posto (o al fianco) di Cesara Buonamici durante la prossima edizione del, ma così non. L’attrice di Vivere, infatti, nonostante la forte amicizia che la lega ad Alfonso Signorini nonuna delle prossime opinioniste, dato che TvBlog ha spoilerato il suo provino fatto per un altro programma. Sto parlando di Tale e Quale Show. In questi giorni il team di lavoro di Tale e Quale Show si è infatti riunito per una nuova ondata di provini e fra i tanti vip che si sono presentati negli studi Rai per cantare c’è stata anche. Il suo interesse per la trasmissione di Rai1 la esclude così di default dal: ci fosse stata una trattativa aperta per l’ipotetico ruolo danon avrebbe mai sostenuto alcun provino per la Rai.