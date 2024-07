Ultim’ora Napoli pazzesca proposta | può cambiare il futuro di Kvaratskhelia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) Una vera e propria bomba di calciomercato arriva su quel che riguarda il, puòdavvero tutto. Sono giorni caldissimi quelli che si stanno vivendo attorno al. No, non c’entra nulla il clima in città, bensì si parla di calciomercato. Dopo l’avvento di Antonio Conte, infatti, il vento in casa azzurra è decisamente cambiato: si è passati da una fuga di massa tra i calciatori, alla più ferrea volontà di dimostrare all’allenatore la propria voglia di riscatto all’ombra del Vesuvio. Calciomercato, nuovaper il rinnovo diIl caso più importante da risolvere in casaè sicuramente quello relativo al rinnovo di Khvicha. L’attaccante georgiano ha un contratto fino al 2027, dunque sostanzialmente lungo.