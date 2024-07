San Felice evade gli arresti domiciliari | scatta la custodia cautelare in carcere

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024) SanCirceo, 14 luglio 2024- Il 13 luglio 2024, in SanCirceo, i Carabinieri della Stazione di SanCirceo hanno tratto in arresto una donna del posto per il reato di evasione e stalking, in atto sottoposta alla misura degli, in ottemperanza all’ordine di sostituzione della misuracon lainemesso dal Tribunale di Latina, che ha revocato il precedente provvedimento concordando con le risultanze investigative dell’Arma. La donna si era resa responsabile in precedenza del reato di cui agli artt.612 bis C.P. “stalking” e 385 C.P. “evasione dagli”. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio ilfaroonline.