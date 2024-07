Rivelati l’orario di inizio e la durata del panel dei Marvel Studios al SDCC 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 14 luglio 2024) L’imponentedeial San Diego Comic-Con ha un orario ufficiale. Sabato 27 luglio alle 18:00 ora locale (in Italia le 3 di notte), i fan avranno un’anteprima di ciò che accadrà nelCinematic Universe. Kevin Feige, il presidente dei, sarà presente per svelare tutti gli annunci e le rivelazioni delpiù importante del fine settimana del San Diego Comic-Con. I fan si aspettavano alcune grandi mosse da parte delladopo alcuni cambiamenti avvenuti all’dell’anno. Molti progetti sono stati rimandati al 2025 e oltre. C’è un nuovo regista per Avengers 5 da annunciare e forse un nuovo cast da svelare. Quindi, Feige e la sua compagnia dovranno ripartire da zero. Un fatto interessante in vista del grandeè che Feige farà il doppio lavoro durante l’evento.