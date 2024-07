Rami pericolanti paura in via Roma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) UMBERTIDE – Ancora problemi con i pini di via, che continuano a mettere a rischio l’incolumità dei cittadini. Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso un grosso ramo di una delle piante che costeggiano la strada, dinanzi alla scuola media "Mavarelli" si è infatti staccato dal fusto rimanendo a penzoloni . Sul posto è subito intervenuta la Polizia locale e quindi i Vigili del fuoco per la rimozione del ramo sospeso, grosso e pesante, che per fortuna non si e abbattuto a terra: se fosse caduto avrebbe danneggiato cose (le auto parcheggiate) e possibili persone di passaggio. Via, subito interdetta alla circolazione, è rimasta chiusa fino alle 7.30 di ieri. Polizia locale, una squadra del pronto intervento del Comune e i Vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per tagliare il ramo, liberare la via, controllare gli alberi e mettere in sicurezza l’area.