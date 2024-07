Desalu supera Tortu sui 200 un italiano non correva così veloce da 40 anni! Mennea guida la classifica col record europeo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Faustoè diventato il secondopiùdi sempre sui 200 metri, correndo in 20.08 a La Chaux-de-Fonds. Il Campione Olimpico della 4×100 ha ruggito in maniera brillante sulla pista svizzera, che si presta particolarmente alle prestazioni cronometriche di rilievo. Il velocista lombardo si è dimostrato in grandissima forma fisica dopo tredifficili e ha battuto un colpo importante in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024,ndo di due centesimi il crono siglato da Filipponella semifinale dei Mondiali 2022 (20.10, rimase escluso per millesimi dall’atto conclusivo della rassegna iridata). Faustoha sopravanzato il compagno di staffetta a Tokyo e ha siglato il decimo tempoall-time, ora davanti a lui c’è soltanto Pietrocon addirittura nove tempi: svetta il memorabile 19.