Calcio la Spagna vince il terzo Europeo in 16 anni Inghilterra eterna seconda

(Di domenica 14 luglio 2024) Latorna sul tetto d’Europa neldopo la doppietta 2008-2012, centrando il quarto titolo della storia dopo il primo successo datato 1964, mentre l’perde lafinale consecutiva dopo la sconfitta ai rigori patita contro l’Italia nella scorsa edizione. All’Olympiastadion di Berlino, in Germania, lasi impone per 2-1 nell’ultimo atto della rassegna continentale: tutte nella ripresa le reti, con gli iberici in gol al 47? con Williams ed al minuto 86 con Oyarzabal, dopo il momentaneo pareggio di Palmer al 73? per gli inglesi. Nel primo tempo la partita si accende soltanto nel finale di frazione: al 43? lasi fa vedere pericolosamente in avanti, ma Morata si fa anticipare quando era in ottima posizione per concludere, mentre in pieno recupero sugli sviluppi di un piazzato è Foden a sfiorare il vantaggio da ottima posizione.