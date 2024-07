Barbaric | Sam Claflin e Patrick Stewart protagonisti della serie

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 luglio 2024) Netflix sta sviluppando, un adattamento televisivo del fumetto best-seller Vault, secondo quanto riferito da Deadline. Samsarà il protagonista e produttore esecutivo esarà il protagonista del progetto, di A+E Studios e dello studio 100% Productions di Sheldon Turner e Jennifer Klein. Scritta da Turner, con Michael Bay in trattative per la regia,è descritta come un incontro tra Deadpool e Game of Thrones per il modo in cui mescola violenza gonzo e umorismo, hanno detto delle fonti. Ambientata in un mondo fantasy medievale, laracconta il viaggio di Owen (), un barbaro condannato a fare la cosa giusta, esua ascia parlante (e eccitata) (doppiata da) mentre si uniscono per affrontare un grande male.