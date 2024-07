Ciclismo | la Procura di Trento riapre il caso su Pantani sul Giro d’Italia 1999

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Ladiha riaperto le indagini suldi Marcolegato al. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il nuovo fascicolo, affidato alla pm Patrizia Foiera, riguarda l’ipotesi di un presuntodi scommesse clandestine legate alla camorra. Le scommesse avevano come obiettivo quello di evitare la vittoria dinella classifica generale. La prima persona a parlare della vicenda è stato Renato Vallanzasca, ieri sentito dalla stessa pm presso il carcere di Bollate. Vallanzasca sembrerebbe in condizioni di salute precarie e non è stato in grado di rispondere alle domande. Ilè stato riaperto dopo gli esiti della Commissione Antimafia, secondo i quali era necessaria un’ulteriore indagine sulle anomalie legate all’esclusione daldi