Sechi | Fiat lux e si fece buio

(Di venerdì 12 luglio 2024) La storia d'Italia è la saga di famiglie che hanno fatto l'impresa. Due nomi hanno segnato epoche diverse, sembrano distanti l'uno dall'altro, ma l'anello dell'italianità unisce Gianni Agnelli e Silvio Berlusconi, l'Avvocato e il Cavaliere. Lafesteggia 125 annidi storia e presenta la Grande Panda prodotta in Serbia! Grande o piccola, quell'auto sgorgò dalla matita di Giorgetto Giugiaro, firma della storia del design delle quattro ruote. John Elkann ha una mente finanziaria, ha reso Exor, la holding di famiglia, solida, ricca e potente, ma la scomparsa di Sergio Marchionne lo ha privato di pensiero industriale, flessibilità culturale e filosofica, sofferenza e “fame d'Italia”. Marchionne era un patriota, Elkann ancora non si sa. Le regole della globalizzazione dell'auto non sono sufficienti per schivare la domanda sull'identità di Stellantis e di Elkann.