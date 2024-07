Rinnovo Inzaghi-Inter è ufficiale | le cifre è l’allenatore più pagato della Serie A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nessun dubbio da ambo le parti. Ildi Simonecon l’non è mai stato in discussione. L’accordo è stato trovato senza grossi problemi, la volontà di proseguire insieme non è mai vacillata, in particolar modo dopo lo Scudetto vinto, ciliegina sulla torta dopo 3 anni in cui i trofei non sono certamente mancati, ma si attendeva con ansia l’affermazione massima in ambito nazionale. Le tempistiche si sono dilatate un po’, questo è innegabile, tra volata Scudetto, situazione Zhang, insediamento di Oaktree e offseason. Ma nel pomeriggio odierno è arrivata la firma: Simoneha messo nero su bianco ildi contratto con l’fino al 2026. Guadagnerà 6.5 milioni di parte fissa più bonus diventandopiùinA insieme ad Antonio Conte.