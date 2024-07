Meno debito più crescita La grande sfida dell’Occidente per Foreign Affairs

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 luglio 2024) La si potrebbe mettere in questo modo: ilnon è necessariamente negativo, perché quasi tutti i Paesi contraggonoestero per alimentare la propria economia. Lo fa l’Italia, lo fanno gli Stati Uniti, la Cina. E lo fanno i Paesi in via di sviluppo, anche se spesso con clienti poco raccomandabili, come il Dragone tanto per fare un esempio. Ne sanno qualcosa i Paesi africani, le cui economie, come raccontato in più riprese da Formiche.net, sono state letteralmente strozzate dai prestiti concessi dalle grandi banche cinesi, pronte a fare incetta di asset e imprese al primo cenno di insolvenza. L’Italia, giova ricordarlo, è in prima linea con il Piano Mattei. Ma senza un abbattimento dei debiti, sarà tutto più difficile. La pandemia e poi laonda dell’inflazione hanno aumentato il ricorso ale dunque ai prestiti con creditori stranieri.