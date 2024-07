La prima sbronza a 8 anni credevo che le droghe e l’alcool mi avrebbero aiutato a farcela | la rinascita di Cara Delevingne dopo alcolismo e rehab

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sobria da due, ormai, un percorso di riabilitazione ancora in pieno svolgimento. Adesso è tutta un’altra vita per. L’attrice britca ha più volte confessato i suoi problemi con alcol e. Ma si è aperta in modo ancora più profondo in una recente intervista al Sunday Times, dove ha rivelato di aver cominciato a bere in età precoce, quando era damigella al matrimonio di sua zia. “Mi sono ubriacata quel giorno – spiega la modella -, avevo 8. È un’età folle per ubriacarsi”. Il punto più basso, rivela, però, è stato quando, nel settembre 2022, è stata ripresa dai paparazzi all’aeroporto della California. Le sue condizioni, quel giorno, erano discutibili, come si evince da un video trapelato all’epoca, in cui si vede l’attrice barcollante e senza scarpe.