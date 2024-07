Jasmine Paolini in finale a Wimbledon 2024 | montepremi soldi guadagnati e nuovo ranking

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024)vola indi: ecco il suo, ie ildell’azzurra. La tennista toscana sta raggiungendo livelli di eccellenza e dopo ladel Roland Garros trova un’altraSlam, stavolta sull’erba, dopo aver battuto Donna Vekic al termine di un match leggendario. Per quanto riguardaper l’azzurra, avendo raggiunto la, ha guadagnato 1.651.946 €, che si raddoppierebbero quasi in caso di vittoria del torneo, visto che in quel caso porterebbe a casa la cifra monstre di 3.185.897 €.ININ, ECCO QUANDO SI GIOCANELLA LEGGENDA: VOLA INDOPO LA BATTAGLIA CON VEKIC HIGHLIGHTS-VEKIC, SEMIIN: ECCO IL SUOVenendo invece aldella, si è già assicurata da lunedì la posizione numero 5, un riconoscimento incredibile per lei e per il tennis italiano.