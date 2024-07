Concorso pubblico per 350 posti nei Vigili del fuoco domande fino al 20 luglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Firenze, 122024 - Ultimi giorni per inviare domanda per ildel ministero dell’Interno relativo all'assunzione di 350del. I candidati interessati hanno tempoal 202024. Ilprevede che il 43% deisia riservato ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate. Un ulteriore 35% è destinato al personale volontario deidelche sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia svolto almeno 120 giorni di servizio. Il restante 22% deiè aperto a tutti coloro che possiedono un diploma di scuola secondaria di secondo grado e soddisfano le caratteristiche richieste per entrare nella pubblica amministrazione. I candidati devono inoltre possedere i requisiti fisici ed attitudinali necessari per svolgere le mansioni previste dal ruolo di vigile del