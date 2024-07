Case popolari almeno in 200 famiglie ancora in attesa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Ad Avellino l’accesso a una casa dignitosa rimaneun miraggio perché la città capoluogo ha un deficit di abitazioni di edilizia socialedi 200 alloggi, non è una stima statistica ma graduatoria definitiva di bando regionale del 2022, con 406 partecipanti, e dopo due anni solo 12hanno l’assegnazione di una casa, non nuova! Ma appena decente e dignitosa”. Così inizia la nota congiunta di FIORDELLISI franco CGIL e LIETO Fiorentino Sunia Avellino che continuano: “Circa la metà di coloro che vive nei circa Tremila alloggi pubblici, Comunali e ACER, di Avellino città soffre situazioni di disagio abitativo per il degrado incui versano gli alloggi singoli e in tanti casi anche interi edifici. Il degrado parte dalle coperture senza manutenzione, le grondaie inadeguate, pareti che non proteggono dalle infiltrazioni, infissi deteriorati e rotti, tratti fognari sotto dimensionati che si otturanoe presenza di amianto.