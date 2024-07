AMBC | stabilimenti balneari legittimi gli espropri senza indennizzo a fine concessione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 12 luglio 2024) Mondragone. È di queste ore la decisione della Corte di Giustizia UE che – pronunciandosi sul ricorso della Società italiana impresecontro il Comune di Rosignano Marittimo (Livorno) – conferma latà di una norma (quella dell’art. 49 del codice della navigazione) che stabilisce la devoluzione allo Stato dei beni inamovibili a. A, quindi, sonogliper le concessionie, in più, il concessionario non ha diritto ad alcun. La norma italiana che prevede che le opere non amovibili costruite sulle spiagge vengano acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano al termine di unanon costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento sancito nell’articolo 49 dei Trattati.