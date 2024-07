Protezione solare abbronzatura e prevenzione melanoma | i 7 consigli della dermatologa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 luglio 2024)e fake news. Un tris molto cliccato in questa estate 2024, quando sui social si leggono informazioni eche di scientifico non hanno nulla. E che non fanno altro che confondere le idee e mettere grandi e piccoli a rischio di scottature e. Per fare chiarezza ne abbiamo parlato con la Dottoressa Rosa Frisario,piattaforma di sanità digitale Doctolib, che ha preparato un vademecum in 7 punti con ifondamentali da seguire. Vitamina D, raccomandazioni aggiornate su come e quando integrarla X 1.