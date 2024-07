Paolini highlander | resiste incassa poi esce dall’angolo e va in finale a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Jasmine Paolini in semifinale a Wimbledon. Dopo la semifinale al Roland Garros. È la prima italiana ad andare in semifinale a Wimbledon. Ha vinto una partita incredibile, una vera e propria battaglia sportiva con la croata Donna Vekic. Più volte è sembrata in prossimità del burrone. Si è sempre ripresa e alla fine ha vinto. Ha mostrato carattere, resistenza, forza mentale. Ha vinto con queste armi, perché il tennis è anche questo. La partita si è decisa al tie-break del terzo set. A dieci. Paolini ha vinto 10-8 al terzo match-point. La croata Donna Vekic ha giocato un gran tennis, tira fortissimo e per quasi due set le è entrato quasi tutto. Ha stravinto 6-2 il primo.