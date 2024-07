La frase shock dello sciamano su Alex Marangon | Da quando è m… è scomparso… Perché non regge l’ipotesi dell’incidente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si rafforzadell’omicidio volontario sulla morte di, il 25enne trovato senza vita su un isolotto nel fiume Piave dopo essere scomparso da una festa sciamanica a cui stava partecipando nell’abbazia di Sana Bona, vicino a Vidor. Già l’autopsia farebbe escludere agli inquirentiche il barman sia morto per una caduta accidentale o per un tuffo nel fiume. Ci sono poi le parole dell’organizzatore della festa, Andrea Zuin, che si sarebbe tradito in un momento in cui il corpo dinon era ancora stato trovato. La procura di Treviso indaga per omicidio volontario, al momento a carico di ignoti. Il lapsus dell’organizzatore della festa La trasmissione «Chi l’ha visto?» nell’ultima puntata ha diffuso un audio di Zuin con una sorta di lapsus.