Grande Fratello le date della prossima edizione | quando si parte e novità sulle puntate

(Di giovedì 11 luglio 2024), le: fissata la data dinza del reality di Alfonso Signorini Ilinizia a lucidare i motori, prima ancora di farli scattare ufficialmente il prossimo settembre. Il reality di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini tornerà a far tappareti Mediaset e l’esperto di gossip Amedeo Venza ha fornito su Instagram diverse informazioni e curiosità utili al pubblico che sta attendendo con trepidazione l’accensione delle luci, dopo che a spegnerle lo scorso marzo sono state Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Intervenuto in una storia Instagram, Venza ha svelato: “Anche quest’anno gli appuntamenti saranno due, il lunedì e il giovedì, l’inizio è previsto per il 16 settembre”. Ancora un paio di mesi di attesa dunque, poi le luci torneranno ad accendersi con un cast nuovo di zecca al quale Alfonso Signorini sta lavorando nel dettaglio.