Gli atleti delle Olimpiadi non ci stanno e firmano la petizione contro il foie gras | Toglietelo dai menu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Re Carlo d'Inghilterra lo ha bandito dalle tavole reali da qualche anno, ma la sua produzione è già illegale in 22 Paesi, compresa l’Italia. Nonostante questo, però, il, soprattutto in Francia, Paese in cui nasce questo prelibato e costoso prodotto, continua a essere gustato tranquillamente perché, paradossalmente, anche dove è vietato realizzarlo, può essere importato e venduto.ilalledi Parigi La battagliaassociazioni animalistela produzione di questa specialità della gastronomia più di lusso, va avanti da tempo e viene condotta, soprattutto, denunciando l’inquietante brutalità del metodo, l’ingozzamento, che viene utilizzato. A sostenere le campagne in difesa di oche e anatre, affinché non debbano subire un trattamento così doloroso, ci sono stati e ci sono tuttora anche personaggi, i quali, grazie alla loro notorietà, hanno fatto conoscere a una moltitudine di persone la causa degli animalisti.