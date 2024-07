Antidolorifico un noir-pulp di Lorenzo Mazzoni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (askanews) – Per le Edizioni La Gru esce in libreria “”, undi. un libro sui generis, anche a partire dal progetto editoriale. “” esce nella collana Libero Marzetto, un progetto unico per due motivi: ogni storia nasce dall’ascolto di una canzone scelta dalla redazione e sottoposta all’autore; ogni libro viene tirato in 149 copie numerate.è Unironico e dissacrante, un romanzo corale in cui i personaggi, tutti al limite della società per bene, cercano di barcamenarsi e di trovare l’occasione della vita. Anche se poco lecita. Un libro, che risente del peso di un certo cinema di genere, nato dall’ascolto di Painkiller, brano che la band svedese Bakyard Babies ha scritto assieme a Tyla dei The Dogs d’Amour.