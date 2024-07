Reggina che fine ha fatto la stella del Sud? Una maledizione che continua

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Esistono clubs abituati a galleggiare tra Serie A e B e altri adusi a frequentare le categorie dalla terza serie in giù. La storia dellaè strana, perché fino a metà anni 90 – su circa 80 anni di frequentazione dei campionati – solo 12 tornei di Serie B avevano visto la compagine di Reggio Calabria protagonista. Negli ultimi 30 anni, però, è cambiato tutto e il sistema calcio ha imparato a considerare la sponda orientale dello Stretto come punto di riferimento imprescindibile del grande calcio: parliamo di 9 anni di Serie A e 13 di B, su 30, appunto; parliamo di campioni come Perrotta, Pirlo, Baronio, Nakamura, Jiranek, Amoruso, Cozza, Taibi, Acerbi, Di Lorenzo e via così. Quanto accaduto alla, però, ha pochissimi (se non nessuno) precedenti: sembra quasi che un incantesimo si sia abbattuto sulle maglie amaranto: fallimento nel 2015, rinascita, nuovo fallimento nel 2023, ma stavolta molto peggiore.