Rapinarono uno studente in zona San Siro | arrestati due giovani egiziani

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Milano, 10 luglio 2024 – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, VII Dipartimento, e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse a carico di due, di 17 e 18 anni, ritenuti gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso commessi inSanlo scorso aprile. L’aggressione Le indagini L’aggressione Le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno preso il via a seguito della violenta rapina subita da un ragazzo milanese di 21 anni lo scorso 20 aprile, in via San Giusto, nei pressi dei giardini pubblici “Luigi Marangoni”.