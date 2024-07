L’addio a mons Biguzzi | Nei suoi ultimi giorni aveva detto ai confratelli | riportatemi a casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Cesena ha datoieri, ottodopo il decesso, aignor Giorgio, vescovo emerito della diocesi di Makeni, nello stato africano della Sierra Leone, dove ha trascorso 25 anni da missionario favorendo la realizzazione di infrastrutture e scuole fino all’università in un territorio dilaniato da guerre civili che coinvolgevano anche i bambini per il controllo dell’estrazione dei diamanti. Questa settimana è stata necessaria per le procedure burocratiche necessarie a consentire il trasporto del feretro a Makeni, dove riposerà nel cimitero dei padri Saveriani, comeespressamente richiesto. In mattinata c’è stata la cerimonia funebre a Parma, dove ha sede lamadre dei Saveriani, congregazione missionaria cheignorscelto durante il seminario, poi il feretro è stato trasportato nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore a Martorano dove vive la sorella Lina con la famiglia che l’accoglieva sempre a braccia aperte.