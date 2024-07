Gira col volto mascherato durante la notte bianca a Bastia denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024)(Pg), 10 luglio 2024 - Un uomo si agcon fare sospetto e ilnelle vie del centro. Poi entra di soppiatto negli uffici comunali: è successo a, in occasione della. Atteggiamenti che hanno insospettito alcuni cittadini, che non hanno esitato a chiamare le forze dell'ordine. I Carabinieri, immediatamente giunti nell’area segnalata, hanno rintracciato l’individuo e lo hanno accompagnato in caserma. Al termine degli accertamenti, il 38enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Perugia per l'ipotesi di reato di circolare in luogo pubblico contravisato. .