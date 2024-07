Cosa è emerso finora dal vertice Nato | F16 e 40 miliardi a Kiev Il 2 per cento del Pil alla difesa dei Paesi Alleati Meloni | Ok ma con i nostri tempi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ildellaa Washington è iniziato sotto la buona stella per l’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno annunciato ulteriori jet F16 già partiti, dDanimarca e daiBassi, che saranno operativi entro l’estate a. Una vittoria per Volodymyr Zelensky, presente nella capitale americana anche se non al. Inoltre l’Ucraina otterrà oltre 40di euro in assistenza finanziaria esicurezza. Il presidente Joe Biden, che sulci scommette, mentre in tanti discutono se debba o no perseguire il suo secondo mandato, ha detto che«può e fermerà Vladimir Putin». Ma davanti agli slogan quello che è da analizzare solo le dichiarazioni. Come quelle per l’appunto del presidente ucraino che però, oltre ad esultare, reclama altro, affermando che di «F16 ne servono almeno 128 per eguagliare la Russia nei cieli».