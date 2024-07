Ascani a Kondriatiuk | Vogliamo venga scritta parola fine alla sofferenza del popolo ucraino

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10/07/2024, Camera dei Deputati. Incontro tra la vicepresidente della Camera Annae la vicepresidente della Verkhovna Rada d’Ucraina Elena Kondratiuk.ROMA – “che questa guerra finisca, chela, che si arrivi a una pace giusta. Sono passati più di due anni da quando l’invasore russo ha portato morte e distruzione nel cuore dell’Europa, tragedie nelle famiglie ucraine lontane dal proprio Paese e anche nelle vite di chi è rimasto a difendere la propria libertà, disperazione dei genitori cui il crudele esercito invasore ha strappato perfino i figli. Ho espresso vicinanzaVicepresidente Kondratiuk, una vicinanza che è solidarietà e impegno: non c’è pace senza libertà, per questo dobbiamo erendere la nostra azione per raggiungere questo obiettivo più coraggiosa e tenace.