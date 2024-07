Armi all’Ucraina scontro tv tra Licheri e Ronzulli | Giorgia Meloni mente agli italiani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le recenti dichiarazioni rilasciate dadurante la sua trasferta negli Usa per i festeggiamenti dei 75 anni della Nato, stanno provocando polemiche durissime in Italia. La premier italiana ha promesso al presidente americano Joe Biden che il suo governo aurà le spese militari, comprese naturalanche quelle per l’Ucraina. Ma il senatore del M5S Ettorenon ci sta e, durante l’ultima puntata de L’aria che tira su La7, dà vita ad unosenza esclusione di colpi in diretta tv con Liciadi Forza Italia.Leggi anche: Salvini-: ormai è guerra aperta. Sta per saltare tutto “Auranno le spese militari mentre i cittadini si impoveriscono ogni giorno di più. – attaccadurante il talk show condotto da David Parenzo – C’è un governo che decide di investire ulteriorin, mentre le imprese e i cittadini annaspano in difficoltà.