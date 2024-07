Ambulatorio medico chiuso | è polemica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È ancora, nella frazione folignanese di Piane di Morro, a seguito della chiusura dell’del paese, avvenuta a fine giugno. Dopo che nei giorni scorsi erano comparsi degli striscioni di protesta, seppur ironici, affissi probabilmente da alcuni residenti, sull’argomento intervenie il vicesindaco Angelo Flaiani. "Da decenni i medici di base del territorio non aprono autonomamente uno studio a Piane di Morro ed è chiaro che per avere questo servizio nella frazione debbano coesistere due condizioni – spiega Flaiani –. Innanzitutto che il comune favorisca l’esistenza di un puntocompartecipando, almeno inizialmente, alle spese per la gestione. Poi, che i cittadini di Piane di Morro sostituiscano ildi base optando per il nuovopermettendo a quest’ultimo di avere un numero di pazienti che giustifichino l’