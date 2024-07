A Quiet Place | Day One – perché i mostri uccidono gli umani?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per chi, dopo la visione di almeno un capitolo di A, si è chiesto:questi alienigli? forse abbiamo finalmente una risposta. L’universo narrativo di Asegue un mondo in cui invasori alieni dotati di super udito (Death Angels) sono caduti dal cielo con il fine di massacrare qualsiasi cosa emettesse un suono. Mentre alcuni pensavano che forse la loro cattiveria derivasse da un’intensa sensibilità, il ragionamento dietro le motivazioni di queste creature non è mai stato completamente esplorato. Ecconell’universo di AIn un’intervista esclusiva con Russ Milheim di The Direct, il regista di A: Day One, Michael Sarnoski ha rivelatogli Angeli della Mortele persone.