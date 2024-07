Turisti ubriachi non pagano il conto E aggrediscono il titolare che li insegue

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Hanno ordinato da bere dopo aver già alzato il gomito, rifiutandosi poi di pagare il. Uno dei due ci ha ripensato, l’altro invece non ne ha voluto sapere ed è stato inseguito daldel bar, alla fine aggredito fisicamente da entrambi anche se per fortuna senza conseguenze serie. Il parapiglia è scoppiato venerdì sera all’esterno di un locale del centro storico e ha come protagonisti, ma in negativo, dueinglesi il cui tasso alcolico era a livelli piuttosto alti ancor prima di entrare nel bar. Il peggio è avvenuto alla fine, quando i due uomini si sono allontanati senza pagare, sebbene uno si sia subito pentito e abbia saldato il. L’altro invece se n’è andato ed è stato raggiunto dalin una via parallela, dov’è avvenuta la collutazione.