Taylor Swift a Milano concerto a San Siro | la macchina schiaccia record che muove persino l’economia

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luiglio 2024 – Stadio di San, estate 2024. Se quest’anno ilpiù visto è stato quello di Vasco, il più bello probabilmente quello di Zucchero, il più atteso è senza ombra di dubbio quello di, in scena sabato e domenica col suo The Eras Tour. Unico precedente, lo show al Forum del marzo 2011 (artista supporter Emma), solo cinque mesi dopo il blitz davanti alle telecamere di X-Factor per presentare al pubblico italiano il singolo “Mine”. Nient’altro. Vale quindi la pena focalizzare meglio l’eroina di “You belong with me” e “We are never ever getting back together” per capire cosa l’abbia trasformata in questi tredici anni in una delle più potenti popstar americane. La sola, assicurano gli analisti, capace di influenzare le prossime presidenziali Usa con un tweet, come dimostrato dai 35 mila ragazzi americani che si sono iscritti alle liste elettorali all’indomani di una sua storia Instagram sul tema.