Suzuki rinnova S-Cross Hybrid ampliandone la dotazione di serie

(Di martedì 9 luglio 2024) TORINO (ITALPRESS) –presenta nuova S-, ora più connessa e più sicura. Le principali novità dellariguardano i sistemi di assistenza alla guida, che si arricchiscono di dispositivi avanzati capaci di far compiere a S-un significativo passo avanti in materia di sicurezza, comfort e praticità, come il sistema “Attentofrena” di Livello 2 – Dual Sensor Brake Support II (DSBS II) che sfruttando un radar ad onde millimetriche e una telecamera monoculare, rileva con precisione i veicoli, le biciclette e i pedoni in un’ampia area circostante. Il dispositivo segnala la loro eventuale presenza e provvede, in caso sia necessario, a rallentare la vettura per ridurre il rischio di collisioni frontali, diagonali o laterali e limitarne le eventuali conseguenze.