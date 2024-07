Nina vola sull’acqua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024)Corbetta nel singolo, nonché Giulio e Corrado Guerrini – padre e figlio – nel doppio, sono i vincitori della regata internazionale paralimpica Hansa 303 che si è disputata nell’ultimo weekend a Marina di Ravenna. Gli atleti ravennati del team Marinando 2.0, al via insieme agli atleti di Marinando Ravenna Odv e del Circolo Velico Ravennate, hanno animato la regata, valevole come terza e penultima prova del campionato interzonale Fiv, con velisti in arrivo da Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Lago di Garda. Questi gli atleti che sono scesi in acqua con i colori di Marinando 2.0:Corbetta (nella foto), Jonathan Guli, Paul Mocanu, Gianluca Casadio, Sara Ameur, Giulio Guerrini. Nel corso delle due giornate di gara, sono state eseguito 5 prove.