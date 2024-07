Malpensa e la pista turca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Se c'è un aspetto di Silvio Berlusconi che mette tutti d'accordo, è che ha sempre amato le donne. C'è quindi da credere che il Cavaliere non avrebbe nulla da obiettare se, per uscire dal dibattito-monstre che si è aperto da quando l'Enac ha dato il suo ok per intitolargli l'aeroporto di, si scegliesse un altro nome al posto del suo. A prova di ogni polemica. Quello di una donna, per esempio. In un Paese da sempre avaro di riconoscimenti per il contributo offerto dalle italiane nella storia (monumenti e vie a loro dedicate sono un numero esiguo) sarebbe un bel segnale. E due nomi che circolano in questi giorni convincerebbero pure B. C'è quello di Rosina Ferrario, milanese, prima donna italiana nel 1913, l'ottava al mondo, a diventare pilota d'aerei.