Inchiesta Liguria Toti non si ricandiderà alle presidenziali E attende il riesame dei domiciliari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 9 luglio 2024) Il tribunale delha studiato, lunedì 8 luglio, la richiesta di revoca degli arrestiper Giovanni, il presidente dellaarrestato per corruzione. L’udienza, durata circa 90 minuti, ha visto un acceso confronto tra difesa e accusa. Il governatore non era presente all’udienza. L’avvocato difensore di Giovanniha poi annunciato che il governatore non parteciperàprossime elezioni regionali. I giudici delhanno deciso di riservarsi la decisione, che sarà comunicata nei prossimi giorni, se il presidente, agli arrestidal 7 maggio scorso, potrà essere liberato o dovrà rimanere nel comune di Ameglia. Le argomentazioni della difesa L’avvocato di, Stefano Savi, ha sostenuto che non esistono più le condizioni per mantenere la misura cautelare dei