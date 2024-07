In ricordo del ’mistico’ Battiato Cristicchi e Amara in concerto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento purissimo e sensuale, tanto necessario in questo tempo presente. Ispirato al repertorio mistico del grande maestro Franco, Simonegiungono giovedì 11 luglio a Villa in Vita Fermo Festival appunto nel bellissimo palcoscenico estivo di Villa Vitali con ’Torneremo ancora’ su iniziativa del Comune di Fermo e dell’Amat, con il contributo di Regione Marche e MiC. Quello che accadrà sul palco è un viaggio all’interno del repertoriodel maetroriletto in una nuovissima veste grazie ai riarrangiamenti del maestro Valter Sivilotti. I due artisti si rendono interpreti con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che hanno reso immortale l’opera di