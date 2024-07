Gianmarco Tamberi lancia un allarme | Dolore al bicipite Salta la gara in Ungheria | Manca un mese alle Olimpiadi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024)ha deciso all’ultimo minuto di non prendere parte al Meeting di Szekesfehervar, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione Olimpico di salto in alto si era recato inper fare un punto della situazione lungo la strada di avvicinamentoOlimpiadi di Parigi 2024 e nelle dichiarazioni della vigilia era parso decisamente baldanzoso per questo appuntamento in terra magiara, dichiarando tutto il suo entusiasmo nella conferenza stampa di ieri. Il fuoriclasse marchigiano ha annunciato un infortunio tramite i suoi profili social: “A malincuore devo comunicare che ho dovuto rinunciare alladi oggi per unsentito nelfemorale durante il riscaldamento“.