Attacco a ospedale pediatrico Kiev Giani | Pronti ad attivare ponte sanitario con Meyer

(Di martedì 9 luglio 2024) Firenze, 9 luglio 2024 - Poche ore dopo il crudele e ingiustificatodei missili russi all’di Kyiv che rappresenta l’ennesima violazione dei diritti umani e un vero e proprio crimine di guerra da parte della Federazione Russa, la Toscana è pronta a dare il proprio contributo. Le autorità ucraine in Italia nell’immediatezza dell’accaduto hanno contattato il presidenteper sondare la disponibilità a fornire un aiuto per risolvere la difficile situazione sanitaria che si è venuta a creare in conseguenza dell’e che coinvolge molti bambini, che necessitano di cure immediate, e le loro famiglie. La Toscana e la Regione di Kyiv sono legate da un accordo siglato il 5 marzo scorso dal presidente Eugenioe da Ruslan Kravchenko, capo dell'Amministrazione della Regione della capitale ucraina.