Ama Festival 2024 quest’anno il tema è ’La stanza dei bottoni’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) ‘Ladegli ospiti’ è stato il titolo dell’edizionedi Ama, e proprio partendo da questo concetto il professor Andreoli ha ricordato: "Questo è il luogo dell’ospite: da circa 40 anni un gruppo di persone si adopera per aiutare gli altri intercettando i bisogno, che sono in continuo cambiamento". Il professore ha sottolineato il significato della cerimonia delle dimissioni che celebra la conclusione del cammino terapeutico degli ospiti delle comunità di Ama Aquilone. "La vita dell’uomo è imperfetta, fatta di fragilità e qui trova il suo pieno significato che non ha nulla di astratto. In questo luogo, a cui mi sento di appartenere, si vive il senso dell’uomo, antitesi di quello che si respira quotidianamente in questo momento storico, incentrato sull’io.