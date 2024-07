Patrioti è terzo gruppo a Eurocamera

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 8 luglio 2024) 16.20 Si è conclusa la riunione costitutiva delper l'Europa. Gli eurodeputati hanno eletto Jordan Bardella come capo.Ilavrà 6 vicepresidenti,tra cui Roberto Vannacci Il nuovoconta ora 84eurodeputati da 12 Paesi Ue e si conferma come terza forza all', dopo il Ppe e i Socialisti e prima dei Conservatori "Le porte sono aperte in questo progetto e quanti vorranno farne parte saranno attenzionati"ha spiegato il leghista Borchia,confermando poi che"non ci sono al momento in corso contatti con l'AfD".