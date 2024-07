Le profezie del Mitico Villa Partenze dolorose? No La vera garanzia è Sartori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Renato, non è che con Calafiori perdiamo un altro? "Quante stagioni importanti ha fatto fin qui Calafiori? Una. Al Bologna quest’anno ha fatto passi avanti da gigante, ma nel calcio la cosa più difficile è confermarsi. Più che altro mi chiederei se la sua cessione sia un affare dal punto di vista economico". Per meno di 50 milioni, dice il Bologna, non c’è offerta della Premier che tenga. "Perfetto: ma poi i cinquanta devi dividerli per due, perché c’è anche il Basilea. Quindi l’hai pagato quattro milioni e puoi incassarne venticinque: alla fine perdi un difensore potenzialmente importante per una ventina di milioni". Pochi? "Si potrebbe anche pensare di tenerlo e adeguargli il contratto. Ma capisco le ragioni del club: se il suo procuratore per farlo restare ti chiede un ingaggio da 4 milioni netti poi devi alzare tutti gli altri ingaggi e ti costa un occhio della testa".