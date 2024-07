Gianluca Vacchi il dolore per la morte del cane Gordo | Sei stato il mio primo figlio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bologna, 8 luglio 2024 – “Nella notte tra lunedì e martedì, il nostro amatoci ha lasciati per diventare l'angelo che è semprenella sua vita”. Anche i ricchi piangono, compresi gli influencer da milioni di follower come il bolognese. E’ lui stesso ad affidare ai suoi social un lungo sfogo diper la perdita dell’adorato, considerato a tutti gli effetti uno di famiglia. Nel video che accompagna il post su Instagram si vedeconin vari momenti di vita famigliare. "Da quando la mia amata Sharon – la compagna, ndr – lo ha portato nella mia vita e ho avuto l'opportunità di diventare suo padre, perché èil mio, ho capito che essere genitori è un'opportunità che Dio ci dà per conoscere una forma di amore superiore e il grasso mi ha insegnato il senso profondo dell'amore incondizionato, unico e vero”.