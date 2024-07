Fabrizio Corona | la sua vita diventa una serie tv per Netflix ma lui non può parlarne pena una multa salata?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ladel noto imprenditoredovrebbere unadopo quelle di Wanna Marchi e Ilary Blasi. Ecco tutto ciò che sappiamo. Negli ultimi anni la piattaforma di streamingha utilizzato spesso vicende personali di figure realmente esistenti per realizzarne trasposizioni televisive. Lo si può vedere ad esempio con lasu Vanna Marchi, le cui vicende giudiziarie sono state talmente complesse da prestarsi benissimo a una operazione del genere, per non parlare di Unica su Ilary Blasi. LasuNelle ultime ore una fonte vicina all'imprenditore avrebbe però rivelato che sarebbe attualmente in via di sviluppo un nuovo adattamento televisivo, questa volta dedicato alladi